Погода на неделю: в Украине практически без осадков, на выходных ожидается потепление
На этой неделе в Украине практически без осадков, на выходных в западных областях потеплеет до +25°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в центральных и восточных областях пройдут дожди, температура днем поднимется до +19°.
Во вторник, 27 сентября, в стране ожидается малооблачная погода, на востоке осадки. Температура днем +13°...+18°.
На юге Украины сегодня днем до +19°, в центре и на востоке пройдут дожди (карта)
В среду, 28 сентября, в Украине без осадков. Температура ночью +5°...12°, днем до +19°.
В четверг местами пройдут дожди, ночью +3°...13°, днем до +22°.
В пятницу в Украине малооблачно. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +8°...+14°.
В субботу практически по всей стране без осадков. Температура ночью +8°...13°, днем до +25°.
В воскресенье в Украине солнечно и без осадков, температура ночью +7°...+13°, днем до +24°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°