Погода на неделю: в Украине практически без осадков, на выходных ожидается потепление

10:29, 26 сентября 2016
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На этой неделе в Украине практически без осадков, на выходных в западных областях потеплеет до +25°. 

sunny7.ua
На этой неделе в стране практически без осадков / sunny7.ua

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в центральных и восточных областях пройдут дожди, температура днем поднимется до +19°.

Во вторник, 27 сентября, в стране ожидается малооблачная погода, на востоке осадки. Температура днем +13°...+18°.

На юге Украины сегодня днем до +19°, в центре и на востоке пройдут дожди (карта)

В среду, 28 сентября, в Украине без осадков. Температура ночью +5°...12°, днем до +19°. 

В четверг местами пройдут дожди, ночью +3°...13°, днем до +22°. 

В пятницу в Украине малооблачно. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +8°...+14°.

В субботу практически по всей стране без осадков. Температура ночью +8°...13°, днем до +25°.

В воскресенье в Украине солнечно и без осадков, температура ночью +7°...+13°, днем до +24°.

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