В результате наводнения в Индии погибли 11 человек

В результате наводнения в индийском штате Телангана погибли 11 человек.

Reuters

Об этом сообщает The Indian Express.

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От удара стихии пострадали округи Варангал и Медак. В последнем жертвами сильных ливней стали восемь человек.

Главный министр штата Чандрасекар Рао отменил запланированное на 27 сентября заседание Кабинета министров. Он поручил министрам взаимодействовать с местными властями для урегулирования ситуации и эвакуации людей из низменных районов штата.

Напомним, в городе Дахану (Индия) за сутки выпало 529 мм осадков, что стало самым высоким показателем за последние 58 лет.