В Киеве сегодня до +15°, без осадков

08:30, 26 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 26 сентября, в столице воздух прогреется до +15°, осадков не ожидается. 

gloss.ua
В Киеве сегодня без осадков / gloss.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +13°. Ветер северный, до 5.8 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:51, а зайдет в 18:46.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 сентября на юге Украины днем до +19°, в центре и на востоке синоптики обещают дожди

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