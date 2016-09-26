В Киеве сегодня до +15°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 26 сентября, в столице воздух прогреется до +15°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / gloss.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +13°. Ветер северный, до 5.8 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:51, а зайдет в 18:46.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 сентября на юге Украины днем до +19°, в центре и на востоке синоптики обещают дожди.

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