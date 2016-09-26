На юге Украины сегодня днем до +19°, в центре и на востоке пройдут дожди (карта)

08:07, 26 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 26 сентября на юге Украины днем до +19°, в центре и на востоке синоптики обещают дожди. 

flickr.com Sergei Morugin
В большинстве областей сегодня без осадков / flickr.com Sergei Morugin

В столице сегодня без осадков, днем +15°. Ветер северный, до 5.8 м/с.

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Во Львове 26 сентября малооблачно, температура воздуха днем +13°. Ветер северо-восточный, легкий.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +13°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник малооблачно. Температура +14°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +19°, ветер северный, до 5.7 м/с.

УНИАН
На юге Украины сегодня днем до +19° / УНИАН

В Харькове дождь. Температура до +14°, ветер северный, умеренный.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +18°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +15°. Ветер северный и северо-западный, умеренный. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают осадки, температура днем +13°. Ветер переменный, до 6.3 м/с.

В Краматорске в понедельник ливень, днем +12°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

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В Северодонецке сегодня пасмурно, температура днем +13°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

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