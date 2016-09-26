На юге Украины сегодня днем до +19°, в центре и на востоке пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 26 сентября на юге Украины днем до +19°, в центре и на востоке синоптики обещают дожди.
В столице сегодня без осадков, днем +15°. Ветер северный, до 5.8 м/с.
Землетрясение в Украине: докатившиеся из Румынии подземные толчки зафиксировали на видео
Во Львове 26 сентября малооблачно, температура воздуха днем +13°. Ветер северо-восточный, легкий.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +13°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник малооблачно. Температура +14°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +19°, ветер северный, до 5.7 м/с.
В Харькове дождь. Температура до +14°, ветер северный, умеренный.
В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +18°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.
В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +15°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают осадки, температура днем +13°. Ветер переменный, до 6.3 м/с.
В Краматорске в понедельник ливень, днем +12°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.
В индийском городе Дахану за сутки выпало рекордное количество осадков
В Северодонецке сегодня пасмурно, температура днем +13°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +17°
-
Днепр+34°... +20°
-
Донецк+36°... +20°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+35°... +21°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+36°... +23°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+23°... +15°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+30°... +20°
-
Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+29°... +17°
-
Сумы+29°... +19°
-
Тернополь+24°... +15°
-
Харьков+30°... +21°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницкий+24°... +16°
-
Черкассы+27°... +18°
-
Чернигов+28°... +18°
-
Черновцы+21°... +16°