На юге Украины сегодня днем до +19°, в центре и на востоке пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 26 сентября на юге Украины днем до +19°, в центре и на востоке синоптики обещают дожди.

В большинстве областей сегодня без осадков / flickr.com Sergei Morugin

В столице сегодня без осадков, днем +15°. Ветер северный, до 5.8 м/с.

Читайте также Землетрясение в Украине: докатившиеся из Румынии подземные толчки зафиксировали на видео

Во Львове 26 сентября малооблачно, температура воздуха днем +13°. Ветер северо-восточный, легкий.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +13°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник малооблачно. Температура +14°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +19°, ветер северный, до 5.7 м/с.

На юге Украины сегодня днем до +19° / УНИАН

В Харькове дождь. Температура до +14°, ветер северный, умеренный.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +18°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +15°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают осадки, температура днем +13°. Ветер переменный, до 6.3 м/с.

В Краматорске в понедельник ливень, днем +12°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

Читайте также В индийском городе Дахану за сутки выпало рекордное количество осадков

В Северодонецке сегодня пасмурно, температура днем +13°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.