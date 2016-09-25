В Таиланде из-за нашествия ядовитых физалий закрывают пляжи

15:36, 25 сентября 2016
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Яд этих морских обитателей может быть смертельно опасен для человека.

REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Руководство национального парка Сиринарт закрыло для купальщиков три пляжа на популярном у туристов острове Пхукет в Таиланде из-за нашествия физалий, яд которых может быть смертельно опасен для человека.

Как сообщает телеканал Thai PBS, купание запрещено на таких пляжах острова как Найтон, Най-Янг и Лаян, на территории которых были замечены физалии. Эти морские обитатели, внешне напоминающие медузу, широко известны под названием португальский военный кораблик. Их колонии перемещаются в мировом океане течениями и ветрами.

Ранее также сообщалось, что у побережья Пхукета были замечены ядовитые кубомедузы.

Как пишет ТАСС, 18 сентября двухлетний россиянин был госпитализирован на острове Самуи на юге Таиланда после ожога опасной для человека кубомедузы. Ребенок получил сильный ожог и потерял сознание во время купания. На крики родителей к месту ЧП подоспели спасатели, оказавшие мальчику первую помощь. В прошлом году от ожога кубомедузы на острове Самуи скончалась 26-летняя туристка из Германии.

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