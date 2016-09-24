В воскресенье в Украину придут осенние дожди и слабый туман

Завтра, 25 сентября, на большей части территории Украины удержится дождливая погода.

На завтра синоптики прогнозируют в Украине дождливую погоду / Фото УНИАН

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Днем в восточных и Одесской областях умеренный дождь, в Луганской области местами сильный дождь; в западной и южной части местами грозы.

Ночью и утром слабый туман.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 13-18°, на Закарпатье и крайнем юге страны местами 20°.

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В Карпатах небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

В Киеве в воскресенье небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 6-8° тепла, днем 16-18°.