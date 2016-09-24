В воскресенье в Украину придут осенние дожди и слабый туман
Завтра, 25 сентября, на большей части территории Украины удержится дождливая погода.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Днем в восточных и Одесской областях умеренный дождь, в Луганской области местами сильный дождь; в западной и южной части местами грозы.
Ночью и утром слабый туман.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/сек.
Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 13-18°, на Закарпатье и крайнем юге страны местами 20°.
Ночью 24 сентября в Украине ожидаются заморозки
В Карпатах небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.
В Киеве в воскресенье небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/сек.
Температура ночью 6-8° тепла, днем 16-18°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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