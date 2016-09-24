Землетрясение в Украине: докатившиеся из Румынии подземные толчки зафиксировали на видео

11:03, 24 сентября 2016
6898
0

Украинцы в сети публикуют видео землетрясения, которое произошло в ночь на 24 сентября.

Скриншот видео
Скриншот видео

Как сообщал УНИАН, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков располагался в 153 км к северу от Бухареста (Румыния). Очаг землетрясения залегал на глубине 94 км.

"Думала, что дом рушится": реакция соцсетей на землетрясение в Украине

Толчки ощущали жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и других городов.

Данных о жертвах или разрушениях нет.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
"Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных "Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных
В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
73 %
762 мм
2.3 м/с
2 %
Лента новостей