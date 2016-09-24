Землетрясение в Украине: докатившиеся из Румынии подземные толчки зафиксировали на видео
Украинцы в сети публикуют видео землетрясения, которое произошло в ночь на 24 сентября.
Как сообщал УНИАН, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков располагался в 153 км к северу от Бухареста (Румыния). Очаг землетрясения залегал на глубине 94 км.
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Толчки ощущали жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и других городов.
Данных о жертвах или разрушениях нет.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
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