По Украине прокатилось землетрясение, эпицентр которого был в Румынии

02:58, 24 сентября 2016
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В Румынии около двух часов ночи 24 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла.

Flickr/ Matt Katzenberger
В Румынии произошло землетрясение, толчки ощущались в Украине / Flickr/ Matt Katzenberger

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался в 153 км к северу от Бухареста. Очаг землетрясения залегал на глубине 94 км.

Данных о жертвах или разрушениях нет.

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Толчки ощущали жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и других городов.

"Шахнулся от стука в комнате. Звук от шкафа. Двери купе гуляют в разные стороны! Потом понимаю, что гуляет в разные стороны вся комната. Легко так, непринужденно. Потом доходит - землетрясение!", - пишет в Facebook корреспондент ТСН Иван Гребенюк.

Жители Одессы ощутили подземные толчки в 2:13. В домах трясло мебель и шатались люстры, пишет "Первый городской".

В Киеве подземные толчки ощутили практически во всех районах. 

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