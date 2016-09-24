По Украине прокатилось землетрясение, эпицентр которого был в Румынии
В Румынии около двух часов ночи 24 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла.
Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался в 153 км к северу от Бухареста. Очаг землетрясения залегал на глубине 94 км.
Данных о жертвах или разрушениях нет.
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Толчки ощущали жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и других городов.
"Шахнулся от стука в комнате. Звук от шкафа. Двери купе гуляют в разные стороны! Потом понимаю, что гуляет в разные стороны вся комната. Легко так, непринужденно. Потом доходит - землетрясение!", - пишет в Facebook корреспондент ТСН Иван Гребенюк.
Жители Одессы ощутили подземные толчки в 2:13. В домах трясло мебель и шатались люстры, пишет "Первый городской".
В Киеве подземные толчки ощутили практически во всех районах.
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