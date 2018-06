Разрушительный торнадо прошел в штате Юта (фото)

Об этом сообщает The Weather Channel.

Торнадо прошел в городе Вашингтон-Террас около 15:30 по местному времени. Ветер полностью разрушил один дом и повредил еще несколько зданий.

Также были повалены линии электропередач, из-за чего в Юте 37 тыс. пользователей остались без электроэнергии.

Информации о пострадавших не поступало.

Rainbow over the tornado damage in Washington Terrace pic.twitter.com/WelDYBJeWX

Widespread damage reported in Davis County from a tornado this afternoon. Live coverage on @Fox13 News Live at 5. pic.twitter.com/cbJdErp534