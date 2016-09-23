Разрушительный торнадо прошел в штате Юта (фото)

16:10, 23 сентября 2016
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В четверг, 22 сентября, в американском штате Юта прошел разрушительный торнадо.

twitter.com @shootinnewz
Разрушительный торнадо прошел в Юте / twitter.com @shootinnewz

Об этом сообщает The Weather Channel.

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Торнадо прошел в городе Вашингтон-Террас около 15:30 по местному времени. Ветер полностью разрушил один дом и повредил еще несколько зданий.

Также были повалены линии электропередач, из-за чего в Юте 37 тыс. пользователей остались без электроэнергии.

Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщал УНИАН, на юге округа Бревард (штат Флорида, США) ночью 14 сентября пронесся торнадо. Скорость ветра достигала 88 км/ч, в городе Мелборн выпало более 11 см осадков.

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