Разрушительный торнадо прошел в штате Юта (фото)
В четверг, 22 сентября, в американском штате Юта прошел разрушительный торнадо.
Об этом сообщает The Weather Channel.
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Торнадо прошел в городе Вашингтон-Террас около 15:30 по местному времени. Ветер полностью разрушил один дом и повредил еще несколько зданий.
Также были повалены линии электропередач, из-за чего в Юте 37 тыс. пользователей остались без электроэнергии.
Информации о пострадавших не поступало.
Rainbow over the tornado damage in Washington Terrace pic.twitter.com/WelDYBJeWX— Benjamin Zack (@SE_BenjaminZack) September 22, 2016
Widespread damage reported in Davis County from a tornado this afternoon. Live coverage on @Fox13 News Live at 5. pic.twitter.com/cbJdErp534— Marc Sternfield (@msternfield) September 22, 2016
Как сообщал УНИАН, на юге округа Бревард (штат Флорида, США) ночью 14 сентября пронесся торнадо. Скорость ветра достигала 88 км/ч, в городе Мелборн выпало более 11 см осадков.
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