В течение 23-24 сентября в Украине местами ожидается пожарная опасность 5 класса.

В центре Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность / galinfo.com.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также На выходных в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +20° (карта)

"По прогнозам Укргидрометцентра, 23 сентября в большинстве районов Волынской, Ривненской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

24 сентября пожароопасность 5 класса сохранится в большинстве районов Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областей.

Напомним, во многих областях Украины ночью 24 сентября ожидаются заморозки 0-3°.