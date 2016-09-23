В центре Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность

15:04, 23 сентября 2016
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В течение 23-24 сентября в Украине местами ожидается пожарная опасность 5 класса.

galinfo.com.ua
В центре Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность / galinfo.com.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 23 сентября в большинстве районов Волынской, Ривненской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

24 сентября пожароопасность 5 класса сохранится в большинстве районов Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областей.

Напомним, во многих областях Украины ночью 24 сентября ожидаются заморозки 0-3°.

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