Ночью 24 сентября в Украине ожидаются заморозки

13:33, 23 сентября 2016
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Во многих областях Украины ночью 24 сентября ожидаются заморозки 0-3°.

moldova24.net
Ночью 24 сентября в Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и востоке днем до +17° (карта)

"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью 24 сентября в Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Кировоградской областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных на западе Украины температура поднимется до +20°, местами пройдут дожди.

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