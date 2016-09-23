Во многих областях Украины ночью 24 сентября ожидаются заморозки 0-3°.

Ночью 24 сентября в Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью 24 сентября в Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Кировоградской областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных на западе Украины температура поднимется до +20°, местами пройдут дожди.