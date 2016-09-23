На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, на выходных пройдут дожди

На дорогах Украины 23-25 сентября температура поднимется до +20°, на выходных местами пройдут дожди.

На дорогах Украины местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +15°. Завтра на этом маршруте небольшая облачность, температура +16°...+19°. В воскресенье местами пройдут дожди, до +19°.

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На трассе Киев - Ужгород сегодня практически без осадков, температура в дороге +12°... +18°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди, температура до +19°. В воскресенье по этому маршруту местами ожидают осадки, температура в дороге +12°... +18°.

На трассе Киев - Харьков сегодня осадков не ожидается. Температура в дороге +13°... +14°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +13°... +17°. В воскресенье без осадков, до +19°.

На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +13°...+19°. Завтра по этому маршруту ожидается небольшая облачность. В воскресенье без осадков, до +19°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +13°… +17°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье в Житомирской области пройдет дождь, температура до 20 градусов тепла.

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