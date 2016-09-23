На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, на выходных пройдут дожди
На дорогах Украины 23-25 сентября температура поднимется до +20°, на выходных местами пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +15°. Завтра на этом маршруте небольшая облачность, температура +16°...+19°. В воскресенье местами пройдут дожди, до +19°.
На выходных в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +20° (карта)
На трассе Киев - Ужгород сегодня практически без осадков, температура в дороге +12°... +18°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди, температура до +19°. В воскресенье по этому маршруту местами ожидают осадки, температура в дороге +12°... +18°.
На трассе Киев - Харьков сегодня осадков не ожидается. Температура в дороге +13°... +14°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +13°... +17°. В воскресенье без осадков, до +19°.
На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +13°...+19°. Завтра по этому маршруту ожидается небольшая облачность. В воскресенье без осадков, до +19°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +13°… +17°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье в Житомирской области пройдет дождь, температура до 20 градусов тепла.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°