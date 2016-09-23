На выходных в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +20° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных на западе Украины температура поднимется до +20°, местами пройдут дожди.
В столице в субботу малооблачно, температура воздуха ночью +7°, днем +16°. В воскресенье без осадков, +7°...+18°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и востоке днем до +17° (карта)
Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +7°, днем +18°. В воскресенье без осадков, +5°...+15°.
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных дожди. Температура воздуха в субботу ночью +7°, днем +18°. В воскресенье ночью +8°, днем +14°.
В Виннице в субботу небольшая облачность, температура воздуха +7°...+17°. В воскресенье до +17°, возможен дождь.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду, температура ночью +9°, днем +19°. В воскресенье дождь, температура +6°...+16°.
В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +6°, днем +13°. В воскресенье +6°...+14°, без осадков.
В Днепре в субботу небольшая облачность. Температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +6°...+18°.
В Симферополе завтра малооблачно, +5°...+19°. В воскресенье +6°...+16°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье пасмурно, температура поднимется до +17°.
В Краматорске в субботу облачно, температура ночью +5°, днем +15°. В воскресенье температура поднимется до +16°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье +5°...+15°, дождь.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье дождь, ночью +3°, днем +9°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +9°, днем +17°. В воскресенье ожидаются осадки, ночью +8°, днем до +15°.
В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +17°. В воскресенье температура днем +18°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +16°, в пасмурно, температура воздуха +7° …+14°.
В Одессе потоп из-за сильного ливня, на дорогах километровые пробки (фото, видео)
В Затоке в субботу без осадков, днем до +17°, в воскресенье ожидается дождь, температура +12° …+16°.
В Бердянске в субботу без осадков, температура до +16°. В воскресенье температура до +18°, облачно с прояснениями.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°