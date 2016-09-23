На выходных в Украине местами пройдут дожди, на западе температура до +20° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных на западе Украины температура поднимется до +20°, местами пройдут дожди.

На выходных в Украине местами дожди / УНИАН

В столице в субботу малооблачно, температура воздуха ночью +7°, днем +16°. В воскресенье без осадков, +7°...+18°.

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Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +7°, днем +18°. В воскресенье без осадков, +5°...+15°.

Жителям Луцка синоптики обещают на выходных дожди. Температура воздуха в субботу ночью +7°, днем +18°. В воскресенье ночью +8°, днем +14°.

В Виннице в субботу небольшая облачность, температура воздуха +7°...+17°. В воскресенье до +17°, возможен дождь.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду, температура ночью +9°, днем +19°. В воскресенье дождь, температура +6°...+16°.

В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +6°, днем +13°. В воскресенье +6°...+14°, без осадков.

Прогноз на 24 сентября / УНИАН

Прогноз на 25 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу небольшая облачность. Температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +6°...+18°.

В Симферополе завтра малооблачно, +5°...+19°. В воскресенье +6°...+16°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье пасмурно, температура поднимется до +17°.

В Краматорске в субботу облачно, температура ночью +5°, днем +15°. В воскресенье температура поднимется до +16°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье +5°...+15°, дождь.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье дождь, ночью +3°, днем +9°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +9°, днем +17°. В воскресенье ожидаются осадки, ночью +8°, днем до +15°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +17°. В воскресенье температура днем +18°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +16°, в пасмурно, температура воздуха +7° …+14°.

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В Затоке в субботу без осадков, днем до +17°, в воскресенье ожидается дождь, температура +12° …+16°.

В Бердянске в субботу без осадков, температура до +16°. В воскресенье температура до +18°, облачно с прояснениями.

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