В индийском городе Дахану за сутки выпало рекордное количество осадков

11:37, 23 сентября 2016
1039
0

В городе Дахану (Индия) за сутки выпало 529 мм осадков, что стало самым высоким показателем за последние 58 лет.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает The Times of India.

В результате наводнений в Нигерии погибли 29 человек

В среду, 21 сентября, в городе выпало 529 мм осадков. Предыдущий рекорд был зафиксирован аж в 1958 году и составил 481 мм.

Ливень затопил и повредил многие жилые дома и железнодорожные пути. В школах и колледжах отменили занятия. Сообщается, что источники питания и телефонные линии были восстановлены вечером в среду.

В то же время в городе Мумбаи за 24 часа выпало 142 мм осадков. Это самый высокий показатель за сутки в сентябре в городе с 2010 года.

Напомним, не менее 27 человек погибли, еще 22 пропали без вести в результате сильных наводнений на индонезийском острове Ява.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22 Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22
"Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео) "Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео)
На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж) На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж)
На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео) На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео)
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
73 %
754 мм
2.7 м/с
2 %
Лента новостей