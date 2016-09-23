В индийском городе Дахану за сутки выпало рекордное количество осадков
В городе Дахану (Индия) за сутки выпало 529 мм осадков, что стало самым высоким показателем за последние 58 лет.
Об этом сообщает The Times of India.
В результате наводнений в Нигерии погибли 29 человек
В среду, 21 сентября, в городе выпало 529 мм осадков. Предыдущий рекорд был зафиксирован аж в 1958 году и составил 481 мм.
Ливень затопил и повредил многие жилые дома и железнодорожные пути. В школах и колледжах отменили занятия. Сообщается, что источники питания и телефонные линии были восстановлены вечером в среду.
В то же время в городе Мумбаи за 24 часа выпало 142 мм осадков. Это самый высокий показатель за сутки в сентябре в городе с 2010 года.
Напомним, не менее 27 человек погибли, еще 22 пропали без вести в результате сильных наводнений на индонезийском острове Ява.
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