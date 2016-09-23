В результате наводнений в Нигерии погибли 29 человек
Наводнения в Нигерии затопили 30 штатов, 29 человек погибли.
Об этом сообщает Premium Times.
В результате наводнения в Турции погибли два человека (фото, видео)
Сильные ливни привели к разливу нескольких рек на территории страны. Из-за сложных погодных условий местные власти проводят программу по информированию населения подверженных наводнениям районов о стихийных бедствиях.
По официальным данным, паводки затронули 99 районов в 30 штатах Нигерии.
Сейчас наводнение ожидается в столице штата Коги Локодже.
Напомним, не менее 27 человек погибли, еще 22 пропали без вести в результате сильных наводнений на индонезийском острове Ява.
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