В результате наводнений в Нигерии погибли 29 человек

10:41, 23 сентября 2016
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Наводнения в Нигерии затопили 30 штатов, 29 человек погибли.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Premium Times.

В результате наводнения в Турции погибли два человека (фото, видео)

Сильные ливни привели к разливу нескольких рек на территории страны. Из-за сложных погодных условий местные власти проводят программу по информированию населения подверженных наводнениям районов о стихийных бедствиях.

По официальным данным, паводки затронули 99 районов в 30 штатах Нигерии.

Сейчас наводнение ожидается в столице штата Коги Локодже.

Напомним, не менее 27 человек погибли, еще 22 пропали без вести в результате сильных наводнений на индонезийском острове Ява.

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