В результате наводнений в Нигерии погибли 29 человек

Наводнения в Нигерии затопили 30 штатов, 29 человек погибли.

Reuters

Об этом сообщает Premium Times.

Читайте также В результате наводнения в Турции погибли два человека (фото, видео)

Сильные ливни привели к разливу нескольких рек на территории страны. Из-за сложных погодных условий местные власти проводят программу по информированию населения подверженных наводнениям районов о стихийных бедствиях.

По официальным данным, паводки затронули 99 районов в 30 штатах Нигерии.

Сейчас наводнение ожидается в столице штата Коги Локодже.

Напомним, не менее 27 человек погибли, еще 22 пропали без вести в результате сильных наводнений на индонезийском острове Ява.