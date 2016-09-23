В Индонезии не менее 27 человек погибли в результате наводнения

09:34, 23 сентября 2016
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Не менее 27 человек погибли, еще 22 пропали без вести в результате сильных наводнений на индонезийском острове Ява.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национального поискового и спасательного агентства Индонезии.

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Более 400 человек в округе Гарут были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас они находятся в специальном эвакуационном центре.

В пострадавшие районы были отправлены бригады спасателей, подразделения военнослужащих, полиции, а также волонтеры.

Причиной наводнений стали продолжительные осадки, во многих местах реки вышли из берегов, уровень воды достигает нескольких метров. Точный размер ущерба пока не определен.

Напомним, по меньшей мере два человека погибли в результате наводнения в районе Бешикдюзю провинции Трабзон на северо-востоке Турции.

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