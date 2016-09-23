Сегодня в Киеве без осадков, днем температура поднимется до +13°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 сентября, в столице воздух прогреется до +13°, осадков синоптики не обещают.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +10°. Ветер западный и северо-западный, до 5.4 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:46, а зайдет в 18:52.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября на юге и востоке Украины днем до +17°, практически без осадков.

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