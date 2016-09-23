В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и востоке днем до +17° (карта)

08:13, 23 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 23 сентября на юге и востоке Украины днем до +17°, практически без осадков. 

sunny7.ua
В Украине сегодня практически без осадков / sunny7.ua

В столице сегодня без осадков, днем +13°. Ветер западный и северо-западный, до 4.4 м/с.

На популярных украинских маршрутах сохранится дождливая и прохладная погода

Во Львове 23 сентября малооблачно, температура воздуха днем +11°. Ветер северо-западный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +13°. Ветер северо-западный, до 4.9 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу дождь. Температура +12°. Ветер западный и северо-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +16°, ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +17° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +12°, ветер переменный, умеренный.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +18°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +15°. Ветер западный и юго-западный, умеренный. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +17°. Ветер западный и юго-западный, до 7.3 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, днем +15°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

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В Северодонецке сегодня малооблачно, температура днем +15°. Ветер западный и юго-западный, до 5.9 м/с.

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