Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Японии

05:01, 23 сентября 2016
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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в пятницу к востоку от берегов Японии. 

REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Как сообщило национальное метеорологическое управление, эпицентр стихии находился в Тихом океане к востоку от префектуры Тиба (граничит с Токио), а очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.

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Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Несмотря на довольно высокую магнитуду землетрясения, подземные толчки на территории страны практически не ощущались. По японской шкале измерения тектонический удар получил всего один балл.

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