В Украине выпал первый снег (фото)

17:44, 22 сентября 2016
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В Карпатах выпал первый снег после ночных заморозков до минус трех градусов.

Фото Сергей Чайков / Instagram
Фото Сергей Чайков / Instagram

Фотографию заснеженной Говерлы опубликовал на своей странице в "Инстаграме" украинский турист Сергей Чайков, передает ТСН.

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Сегодня утром первые смельчаки уже успели покорить самую высокую вершину Украины. На высокогорье синоптики ожидали до трех градусов мороза, но туристы уверяют, что на Говерле - минус 15 градусов.

Говерла пустила, але з боєм. #goverla #mountains #carpathians #hiking #tourist #vsco

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Для многих это хорошая новость, так как могут раньше открыться горнолыжные курорты.

Синоптики успокаивают, что остальные территории Украины ждет не зима, а золотая осень по расписанию.

#украина#2016#гора#говерла#немного#лед#мороз#снег#ураганный#ветер

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