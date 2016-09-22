В Украине выпал первый снег (фото)

В Карпатах выпал первый снег после ночных заморозков до минус трех градусов.

Фото Сергей Чайков / Instagram

Фотографию заснеженной Говерлы опубликовал на своей странице в "Инстаграме" украинский турист Сергей Чайков, передает ТСН.

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Сегодня утром первые смельчаки уже успели покорить самую высокую вершину Украины. На высокогорье синоптики ожидали до трех градусов мороза, но туристы уверяют, что на Говерле - минус 15 градусов.

Говерла пустила, але з боєм. #goverla #mountains #carpathians #hiking #tourist #vsco A photo posted by Maxym Kudymets (@zoreslavko) on Sep 20, 2016 at 11:02am PDT

Для многих это хорошая новость, так как могут раньше открыться горнолыжные курорты.

Синоптики успокаивают, что остальные территории Украины ждет не зима, а золотая осень по расписанию.