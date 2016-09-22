В Киеве завтра днем до +13°, без осадков

19:00, 22 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 сентября, в столице без осадков, температура воздуха днем +13°.

panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +9°.

На популярных украинских маршрутах сохранится дождливая и прохладная погода

Ветер западный, до 5.4 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:46, а зайдет в 18:52.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября, на востоке Украины до +18°, практически без осадков.

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