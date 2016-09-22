На востоке Украины завтра до +18°, местами пройдут дожди (карта)

18:30, 22 сентября 2016
1063
0

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 сентября, на востоке Украины до +18°, практически без осадков.

yuriy-bezsonov.livejournal.com/
В Украине сегодня практически без осадков / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

В Киеве завтра без осадков, ночью +6°, днем +13°. Ветер западный, до 5.7 м/с.

На популярных украинских маршрутах сохранится дождливая и прохладная погода

Во Львове 23 сентября малооблачно, ночью +8°, днем +15°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°. Ветер западный и северо-западный, до 4.8 м/с.

В Виннице в пятницу дождь. Температура ночью +4°, днем +12°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +6°, днем +16°, ветер и северо-западный, умеренный.

УНИАН
В Украине до +18° / УНИАН

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +4°, днем +13°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью +5°, днем +16°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

В Симферополе ливень. Температура ночью +7°, днем +17°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +7°, днем +18°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

В Краматорске в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°, ветер переменный, легкий.

Жителей Украины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +6°, днем +16°. Ветер западный и юго-западный, до 2.3 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
"Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео) "Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео)
Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта) Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта)
На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж) На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж)
На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео) На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Украине сегодня местами ливни с грозами, на востоке до +37° (карта) В Украине сегодня местами ливни с грозами, на востоке до +37° (карта)
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
73 %
754 мм
2.7 м/с
2 %
Лента новостей