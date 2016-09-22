На востоке Украины завтра до +18°, местами пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 сентября, на востоке Украины до +18°, практически без осадков.
В Киеве завтра без осадков, ночью +6°, днем +13°. Ветер западный, до 5.7 м/с.
На популярных украинских маршрутах сохранится дождливая и прохладная погода
Во Львове 23 сентября малооблачно, ночью +8°, днем +15°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°. Ветер западный и северо-западный, до 4.8 м/с.
В Виннице в пятницу дождь. Температура ночью +4°, днем +12°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +6°, днем +16°, ветер и северо-западный, умеренный.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +4°, днем +13°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью +5°, днем +16°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.
В Симферополе ливень. Температура ночью +7°, днем +17°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +7°, днем +18°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
В Краматорске в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°, ветер переменный, легкий.
Жителей Украины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +6°, днем +16°. Ветер западный и юго-западный, до 2.3 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°