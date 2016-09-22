На востоке Украины завтра до +18°, местами пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 сентября, на востоке Украины до +18°, практически без осадков.

В Украине сегодня практически без осадков / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

В Киеве завтра без осадков, ночью +6°, днем +13°. Ветер западный, до 5.7 м/с.

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Во Львове 23 сентября малооблачно, ночью +8°, днем +15°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°. Ветер западный и северо-западный, до 4.8 м/с.

В Виннице в пятницу дождь. Температура ночью +4°, днем +12°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +6°, днем +16°, ветер и северо-западный, умеренный.

В Украине до +18° / УНИАН

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +4°, днем +13°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью +5°, днем +16°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

В Симферополе ливень. Температура ночью +7°, днем +17°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +7°, днем +18°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

В Краматорске в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°, ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +6°, днем +16°. Ветер западный и юго-западный, до 2.3 м/с.

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