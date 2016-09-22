Количество жертв наводнений и оползней в Индонезии увеличилось до 26

15:58, 22 сентября 2016
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В результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Индонезии погибли 26 человек.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Press TV со ссылкой на местных чиновников.

В результате наводнения в Индии шесть человек пропали без вести

23 человека погибли в районе Гарут провинции Западная Ява, еще трое - в районе Сумеданг. Среди жертв более 10 детей возрастом до 12 лет.

В Национальном агентстве Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями сообщили, что 19 человек считаются пропавшими без вести.

Более 400 человек из-за разрушений остались без крыши над головой.

Напомним, по меньшей мере два человека погибли в результате наводнения в районе Бешикдюзю провинции Трабзон на северо-востоке Турции.

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