В результате наводнения в Турции погибли два человека (фото, видео)

По меньшей мере два человека погибли в результате наводнения в районе Бешикдюзю провинции Трабзон на северо-востоке Турции.

В результате наводнения в Турции погибли два человека / twitter.com @aysesula

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство DHA.

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Из-за проливных дождей в провинциях Трабзон и Гиресун реки вышли из берегов, в результате под водой оказалось большое число домов.

Спасатели и пожарные проводят эвакуацию местных жителей из затопленных домов.

Движение транспорта в пострадавших от затопления районах парализовано.

Sayın Valimiz,Beşikdüzü'nde meydana gelen sel de okulda mahsur kalan öğrencilerin kurtarılmasını yakından takip etti pic.twitter.com/VozXGR0zVt — Trabzon Valiliği (@TrabzonValilik) September 21, 2016

Напомним, ослабнувший тропический шторм "Джулия" принес в штаты Вирджиния и Северная Каролина (США) наводнения.