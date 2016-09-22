В результате наводнения в Турции погибли два человека (фото, видео)
По меньшей мере два человека погибли в результате наводнения в районе Бешикдюзю провинции Трабзон на северо-востоке Турции.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство DHA.
Число жертв наводнений в Индонезии увеличилось до 24
Из-за проливных дождей в провинциях Трабзон и Гиресун реки вышли из берегов, в результате под водой оказалось большое число домов.
Спасатели и пожарные проводят эвакуацию местных жителей из затопленных домов.
Движение транспорта в пострадавших от затопления районах парализовано.
Sayın Valimiz,Beşikdüzü'nde meydana gelen sel de okulda mahsur kalan öğrencilerin kurtarılmasını yakından takip etti pic.twitter.com/VozXGR0zVt— Trabzon Valiliği (@TrabzonValilik) September 21, 2016
Напомним, ослабнувший тропический шторм "Джулия" принес в штаты Вирджиния и Северная Каролина (США) наводнения.
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