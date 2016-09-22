В результате наводнения в Турции погибли два человека (фото, видео)

14:41, 22 сентября 2016
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По меньшей мере два человека погибли в результате наводнения в районе Бешикдюзю провинции Трабзон на северо-востоке Турции.

twitter.com @aysesula
В результате наводнения в Турции погибли два человека / twitter.com @aysesula

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство DHA.

Число жертв наводнений в Индонезии увеличилось до 24

Из-за проливных дождей в провинциях Трабзон и Гиресун реки вышли из берегов, в результате под водой оказалось большое число домов.

Спасатели и пожарные проводят эвакуацию местных жителей из затопленных домов.

Движение транспорта в пострадавших от затопления районах парализовано.

Напомним, ослабнувший тропический шторм "Джулия" принес в штаты Вирджиния и Северная Каролина (США) наводнения.

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