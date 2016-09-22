На популярных украинских маршрутах сохранится дождливая и прохладная погода

В четверг и пятницу на популярных маршрутах Украины дожди, теплее всего будет в направлении Мариуполя - до +18°.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди / otzyv.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня в Киевской области пройдет дождь. Температура +11°… +17°. Завтра на этом маршруте температура до +16°, местами осадки.

На трассе Киев - Ужгород в четверг дожди, температура в дороге +9° … +16°. В пятницу также ожидаются осадки, температура до +17°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +17°, местами дожди с грозами. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +18°.

В направлении Харькова сегодня дожди. Температура в дороге до +13°. 23 сентября на этом направлении практически без осадков, температура +13°… +14°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки, +11° … +14°. По данному направлению в пятницу в Киевской и Житомирской области пройдут дожди, температура до +17°.

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