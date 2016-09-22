На популярных украинских маршрутах сохранится дождливая и прохладная погода
В четверг и пятницу на популярных маршрутах Украины дожди, теплее всего будет в направлении Мариуполя - до +18°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня в Киевской области пройдет дождь. Температура +11°… +17°. Завтра на этом маршруте температура до +16°, местами осадки.
На трассе Киев - Ужгород в четверг дожди, температура в дороге +9° … +16°. В пятницу также ожидаются осадки, температура до +17°.
Практически по всей Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +18° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +17°, местами дожди с грозами. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +18°.
В направлении Харькова сегодня дожди. Температура в дороге до +13°. 23 сентября на этом направлении практически без осадков, температура +13°… +14°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки, +11° … +14°. По данному направлению в пятницу в Киевской и Житомирской области пройдут дожди, температура до +17°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +17°
-
Днепр+33°... +19°
-
Донецк+37°... +19°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запорожье+37°... +20°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+35°... +24°
-
Луцк+25°... +15°
-
Львов+23°... +15°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+31°... +17°
-
Полтава+32°... +20°
-
Ровно+25°... +15°
-
Симферополь+28°... +17°
-
Сумы+29°... +19°
-
Тернополь+23°... +16°
-
Харьков+31°... +21°
-
Херсон+30°... +18°
-
Хмельницкий+24°... +16°
-
Черкассы+27°... +18°
-
Чернигов+28°... +17°
-
Черновцы+22°... +16°