Ливни затопили американские штаты Вирджиния и Северная Каролина (видео)

12:10, 22 сентября 2016
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Ослабнувший тропический шторм "Джулия" принес в штаты Вирджиния и Северная Каролина (США) наводнения.

twitter.com @KWilliamsWTKR
Ливни затопили Вирджинию и Северную Каролину / twitter.com @KWilliamsWTKR

Об этом сообщает The Weather Channel.

Шторм накрыл американский Висконсин (видео)

В регионе за сутки выпало от 12 до 25 см осадков, а в отдельных районах на юго-востоке Вирджинии за 72 часа обрушилось 35 см осадков.

Во многих районах штатов вода затопила автомобильные дороги.

Кроме того, в некоторых районах Вирджинии, в том числе в городах Вирджиния-Бич и Норфолк, в среду, 21 сентября, отменили занятия для 100 тысяч школьников.

Напомним, в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Индонезии погибли не менее 24 человек.

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