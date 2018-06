Ливни затопили американские штаты Вирджиния и Северная Каролина (видео)

Об этом сообщает The Weather Channel.

В регионе за сутки выпало от 12 до 25 см осадков, а в отдельных районах на юго-востоке Вирджинии за 72 часа обрушилось 35 см осадков.

Во многих районах штатов вода затопила автомобильные дороги.

Кроме того, в некоторых районах Вирджинии, в том числе в городах Вирджиния-Бич и Норфолк, в среду, 21 сентября, отменили занятия для 100 тысяч школьников.

When do we dry out after seeing roads like this in Virginia Beach? @PatrickRockey has the answer in minutes! Plus school closings! pic.twitter.com/AA4f48RM7w