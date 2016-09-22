Ливни затопили американские штаты Вирджиния и Северная Каролина (видео)
Ослабнувший тропический шторм "Джулия" принес в штаты Вирджиния и Северная Каролина (США) наводнения.
Об этом сообщает The Weather Channel.
Шторм накрыл американский Висконсин (видео)
В регионе за сутки выпало от 12 до 25 см осадков, а в отдельных районах на юго-востоке Вирджинии за 72 часа обрушилось 35 см осадков.
Во многих районах штатов вода затопила автомобильные дороги.
Кроме того, в некоторых районах Вирджинии, в том числе в городах Вирджиния-Бич и Норфолк, в среду, 21 сентября, отменили занятия для 100 тысяч школьников.
When do we dry out after seeing roads like this in Virginia Beach? @PatrickRockey has the answer in minutes! Plus school closings! pic.twitter.com/AA4f48RM7w— Kurt Williams (@KWilliamsWTKR) September 22, 2016
Напомним, в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Индонезии погибли не менее 24 человек.
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