До 23 сентября во многих областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

Жителей Украины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности / galinfo.com.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 22-23 сентября в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 22 сентября, на юге Украины днем до +18°, во многих регионах пройдут дожди.