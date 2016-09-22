Жителей Украины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

11:33, 22 сентября 2016
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До 23 сентября во многих областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

galinfo.com.ua
Жителей Украины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности / galinfo.com.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На украинских трассах пройдут дожди, в западных областях до +16°

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 22-23 сентября в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 22 сентября, на юге Украины днем до +18°, во многих регионах пройдут дожди.

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