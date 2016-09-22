В результате ударов молний в индийском штате Уттар-Прадеш погибли не менее 18 человек.

На севере Индии от ударов молний погибли 18 человек / УНИАН

Об этом сообщает Al Jazeera.

Читайте также В России от удара шаровой молнии погиб ребенок

На данный момент еще несколько человек в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

В Индии от ударов молний погибает огромное количество людей - только в штате Уттар-Прадеш за август погибли 59 человек. Всего в стране молнии убивают более 2 тыс. людей ежегодно.

Чаще всего жертвами становятся фермеры, которые работают в полях.

Напомним, за сутки 20 сентября в Бангладеш не менее 18 человек погибли, еще 15 человек получили травмы от ударов молний.