Число жертв наводнений в Индонезии увеличилось до 24

09:33, 22 сентября 2016
953
0

В результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Индонезии погибли не менее 24 человек.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает The Weather Channel.

КНДР находится на грани гуманитарной катастрофы из-за наводнения

Одним из наиболее пострадавших районов стал Гарут, где погибли 16 человек. На западе острова Ява пропали без вести девять человек.

Кроме того, из-за непогоды 30 человек получили травмы, около 1 тыс. местных жителей спасатели эвакуировали в убежища.

По сообщениям местных СМИ, в некоторых регионах вода отступила, но ситуация все еще остается критической.

Напомним, в результате тайфуна "Малакас" в Японии погибли два человека, около 40 получили травмы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
"Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео) "Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео)
Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта) Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта)
На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео) На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео)
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, на Луганщине повалено свыше 100 деревьев Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, на Луганщине повалено свыше 100 деревьев
Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение
"Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных "Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
73 %
754 мм
2.7 м/с
2 %
Лента новостей