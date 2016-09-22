Число жертв наводнений в Индонезии увеличилось до 24

В результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Индонезии погибли не менее 24 человек.

Reuters

Об этом сообщает The Weather Channel.

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Одним из наиболее пострадавших районов стал Гарут, где погибли 16 человек. На западе острова Ява пропали без вести девять человек.

Кроме того, из-за непогоды 30 человек получили травмы, около 1 тыс. местных жителей спасатели эвакуировали в убежища.

По сообщениям местных СМИ, в некоторых регионах вода отступила, но ситуация все еще остается критической.

Напомним, в результате тайфуна "Малакас" в Японии погибли два человека, около 40 получили травмы.