В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем до +11°

Согласно данным Погода УНИАН, 22 сентября в столице воздух прогреется до +11°, пройдет дождь с грозой.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 4.5 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 18:54.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 сентября, на юге Украины днем до +18°, во многих регионах пройдут дожди.

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