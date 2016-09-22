В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем до +11°

08:30, 22 сентября 2016
1439
0

Согласно данным Погода УНИАН, 22 сентября в столице воздух прогреется до +11°, пройдет дождь с грозой. 

УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 4.5 м/с.

На украинских трассах пройдут дожди, в западных областях до +16°

Сегодня солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 18:54.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 сентября, на юге Украины днем до +18°, во многих регионах пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22 Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22
Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта) Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта)
На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео) На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео)
Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение
В Киеве сегодня дождь, температура до +28° В Киеве сегодня дождь, температура до +28°
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
73 %
754 мм
2.7 м/с
2 %
Лента новостей