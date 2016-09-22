Практически по всей Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +18° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 сентября, на юге Украины днем до +18°, во многих регионах пройдут дожди.
В столице сегодня дождь, днем +11°. Ветер западный и северо-западный, до 4.4 м/с.
На украинских трассах пройдут дожди, в западных областях до +16°
Во Львове 22 сентября гроза, температура воздуха днем +11°. Ветер северо-западный, слабый.
В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем +13°. Ветер северо-западный, до 4.9 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг ливень. Температура +12°. Ветер западный и северо-восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +16°, ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.
В Харькове дождь. Температура до +12°, ветер переменный, умеренный.
В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +18°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.
В Днепре малооблачно. Температура воздуха +15°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +17°. Ветер западный и юго-западный, до 7.3 м/с.
В Краматорске в четверг без осадков, днем +15°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
Жителей Украины предупреждают о заморозках 21-23 сентября
В Северодонецке сегодня малооблачно, температура днем +15°. Ветер западный и юго-западный, до 5.9 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +17°
-
Днепр+33°... +19°
-
Донецк+37°... +19°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запорожье+37°... +20°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+35°... +24°
-
Луцк+25°... +15°
-
Львов+23°... +15°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+31°... +17°
-
Полтава+32°... +20°
-
Ровно+25°... +15°
-
Симферополь+28°... +17°
-
Сумы+29°... +19°
-
Тернополь+23°... +16°
-
Харьков+31°... +21°
-
Херсон+30°... +18°
-
Хмельницкий+24°... +16°
-
Черкассы+27°... +18°
-
Чернигов+28°... +17°
-
Черновцы+22°... +16°