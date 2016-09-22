Практически по всей Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +18° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 сентября, на юге Украины днем до +18°, во многих регионах пройдут дожди.

Во многих областях сегодня пройдет дождь / ua-travels.livejournal.com

В столице сегодня дождь, днем +11°. Ветер западный и северо-западный, до 4.4 м/с.

Читайте также На украинских трассах пройдут дожди, в западных областях до +16°

Во Львове 22 сентября гроза, температура воздуха днем +11°. Ветер северо-западный, слабый.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем +13°. Ветер северо-западный, до 4.9 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг ливень. Температура +12°. Ветер западный и северо-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +16°, ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.

На юге сегодня до +18° / УНИАН

В Харькове дождь. Температура до +12°, ветер переменный, умеренный.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +18°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +15°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +17°. Ветер западный и юго-западный, до 7.3 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, днем +15°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

Читайте также Жителей Украины предупреждают о заморозках 21-23 сентября

В Северодонецке сегодня малооблачно, температура днем +15°. Ветер западный и юго-западный, до 5.9 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.