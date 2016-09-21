В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +11°

19:00, 21 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 22 сентября в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +11°.

УНИАН
Завтра в Киеве пройдет дождь / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +9°.

На украинских трассах пройдут дожди, в западных областях до +16°

Ветер западный и северо-западный, до 4.6 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:44, а зайдет в 18:54.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября на юге Украины до +18°, практически во всех регионах пройдут дожди.

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