Завтра Украину накроют дожди, на юге температура до +18° (карта)

18:30, 21 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 22 сентября на юге Украины до +18°, практически во всех регионах пройдут дожди.

УНИАН
Завтра в Украине дожди / УНИАН

В Киеве завтра дождь, ночью +5°, днем +11°. Ветер западный и северо-западный, до 4.6 м/с.

На украинских трассах пройдут дожди, в западных областях до +16°

Во Львове 22 сентября гроза, ночью +6°, днем +12°. Ветер северо-западный, слабый.

В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью +5°, днем +12°. Ветер северо-западный, до 4.8 м/с.

В Виннице в четверг дождь. Температура ночью +4°, днем +12°. Ветер северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +5°, днем +16°, ветер западный и северо-западный, умеренный.

УНИАН
В Украине до +18° / УНИАН

В Харькове в четверг ливень, температура ночью +4°, днем +12°. Ветер юго-западный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью +5°, днем +15°. Ветер западный и юго-западный, до 5.4 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +7°, днем +18°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +8°, днем +17°. Ветер западный и юго-западный, до 6.4 м/с.

В Краматорске в четверг переменная облачность, температура ночью +6°, днем +16°, ветер юго-западный, слабый.

Жителей Украины предупреждают о заморозках 21-23 сентября

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +7°, днем +16°. Ветер западный и юго-западный, до 4.9 м/с.

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