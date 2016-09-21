Вулкан Ключевской на Камчатке (РФ) 21 сентября произвел выброс пепла на высоту до 8 км над уровнем моря.

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 8 км / volkstat.ru

Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает ТАСС.

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"Сегодня в 09:19 местного времени вулкан выбросил пепел на высоту до 8 км над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном и северо-восточном направлениях на 10 км", - говорится в сообщении

Это был уже третий выброс пепла на Ключевском вулкане за последние сутки. В управлении МЧС России по Камчатскому краю отметили, что выпадение пепла в населенных пунктах края не зарегистрировано.

Напомним, столб пепла, выброшенный из кратера вулкана Шивелуч на Камчатке (РФ), достиг уровня 10 км над уровнем моря.