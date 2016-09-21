В Индонезии 20 человек погибли в результате наводнений и оползней

Не менее 20 человек погибли в Индонезии в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.

Reuters

Об этом сообщает Voice of America.

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Спасатели обнаружили тела 20 погибших. Пока опознали 15 жертв. Кроме того, восемь человек считаются пропавшими без вести.

По информации местных чиновников, на острове Ява уровень воды поднялся на несколько метров. В некоторых регионах наводнение смыло целые дома, люди вынуждены были переместиться в палатки.

Ожидается, что в стране продолжатся сильные дожди, поэтому местных жителей просят готовиться к новым стихийным бедствиям.

Напомним, в результате тайфуна "Малакас" в Японии погибли два человека, около 40 получили травмы.