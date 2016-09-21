В Индонезии 20 человек погибли в результате наводнений и оползней

14:35, 21 сентября 2016
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Не менее 20 человек погибли в Индонезии в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Voice of America.

КНДР находится на грани гуманитарной катастрофы из-за наводнения

Спасатели обнаружили тела 20 погибших. Пока опознали 15 жертв. Кроме того, восемь человек считаются пропавшими без вести.

По информации местных чиновников, на острове Ява уровень воды поднялся на несколько метров. В некоторых регионах наводнение смыло целые дома, люди вынуждены были переместиться в палатки.

Ожидается, что в стране продолжатся сильные дожди, поэтому местных жителей просят готовиться к новым стихийным бедствиям.

Напомним, в результате тайфуна "Малакас" в Японии погибли два человека, около 40 получили травмы.

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