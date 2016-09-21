На украинских трассах пройдут дожди, в западных областях до +16°
Сегодня и завтра на украинских трассах пройдут дожди, теплее всего будет в направлении Ужгорода - до +16°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +11°… +15°. Завтра на этом маршруте температура до +15°, местами пройдут дожди.
На трассе Киев - Ужгород в среду в Житомирской и Львовской областях возможны осадки, температура в дороге +11° … +16°. В четверг пройдут дожди, температура до +14°.
Сегодня на юге и западе Украины до +15°, местами пройдут дожди (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +15°, практически без осадков. Завтра на данном маршруте в Киевской и Полтавской областях пройдет дождь, температура до +17°.
В направлении Харькова сегодня в Киевской области пройдет дождь. Температура в дороге до +13°. 22 сентября на этом направлении ожидаются осадки, температура +12°… +14°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня местами дожди, +11° … +15°. По данному направлению в четверг синоптики также прогнозируют осадки, температура до +14°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°