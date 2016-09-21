На украинских трассах пройдут дожди, в западных областях до +16°

Сегодня и завтра на украинских трассах пройдут дожди, теплее всего будет в направлении Ужгорода - до +16°.

На дорогах Украины ожидаются осадки / blog.drive24.co.uk

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +11°… +15°. Завтра на этом маршруте температура до +15°, местами пройдут дожди.

На трассе Киев - Ужгород в среду в Житомирской и Львовской областях возможны осадки, температура в дороге +11° … +16°. В четверг пройдут дожди, температура до +14°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +15°, практически без осадков. Завтра на данном маршруте в Киевской и Полтавской областях пройдет дождь, температура до +17°.

В направлении Харькова сегодня в Киевской области пройдет дождь. Температура в дороге до +13°. 22 сентября на этом направлении ожидаются осадки, температура +12°… +14°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня местами дожди, +11° … +15°. По данному направлению в четверг синоптики также прогнозируют осадки, температура до +14°.

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