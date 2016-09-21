В Японии из-за жары госпитализировали более 560 человек

11:58, 21 сентября 2016
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Не менее 563 человек госпитализированы в Японии за прошедшую неделю с тепловыми ударами.

Reuters
Reuters

Об этом сообщили в главном пожарном управлении страны, передает ТАСС.

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В большинстве регионов Японии изнуряющая жара уже сошла на нет, но на юге страны температура держится на отметке около 30 градусов Цельсия.

На прошлой неделе с тепловыми ударами в Японии был госпитализирован 1501 человек.

Японские медики призывают людей подолгу не находиться на улице, носить головные уборы и по возможности пить как можно больше жидкости.

Напомним, из-за экстремальной жары в индийском штате Андхра-Прадеш с июня 2016 года погибли 723 человека.

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