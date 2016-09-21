В Одесской области остаются обесточенными восемь населенных пунктов

10:50, 21 сентября 2016
1041
0

По состоянию на 09:00 21 сентября в Одесской области из-за непогоды остаются обесточенными восемь населенных пунктов.

048.ua
В Одесской области остаются обесточенными восемь населенных пунктов / 048.ua

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области.

На данный момент в области без осадков. Ветер северо-западный, до 9-14 м/с, температура воздуха 8-10 градусов тепла. Полностью восстановлено движение трамваев 3, 5, 12, 20, 27 маршрутов.

Потоп в Одессе: горожанам на помощь придут спасатели на квадроциклах

Всего для ликвидации последствий непогоды от ГУ ГСЧС Украины в Одесской области привлекли 41 единицу техники и 161 человека личного состава.

Пока остаются отключенными от электросетей восемь населенных пунктов: в Измаильском районе - один, Коминтерновском - два и Раздельнянском - пять. На восстановление электросетей от Облэнерго задействовано 5 бригад.

Напомним, во вторник, 20 сентября, в Одессе из-за сильного дождя остановилось большинство городского электротранспорта. Всего за сутки в городе выпало более двух месячных норм осадков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22 Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22
Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта) Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта)
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
В Киеве сегодня дождь, температура до +28° В Киеве сегодня дождь, температура до +28°
В Украине сегодня местами ливни с грозами, на востоке до +37° (карта) В Украине сегодня местами ливни с грозами, на востоке до +37° (карта)
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
73 %
754 мм
2.7 м/с
2 %
Лента новостей