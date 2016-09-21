В Одесской области остаются обесточенными восемь населенных пунктов
По состоянию на 09:00 21 сентября в Одесской области из-за непогоды остаются обесточенными восемь населенных пунктов.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области.
На данный момент в области без осадков. Ветер северо-западный, до 9-14 м/с, температура воздуха 8-10 градусов тепла. Полностью восстановлено движение трамваев 3, 5, 12, 20, 27 маршрутов.
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Всего для ликвидации последствий непогоды от ГУ ГСЧС Украины в Одесской области привлекли 41 единицу техники и 161 человека личного состава.
Пока остаются отключенными от электросетей восемь населенных пунктов: в Измаильском районе - один, Коминтерновском - два и Раздельнянском - пять. На восстановление электросетей от Облэнерго задействовано 5 бригад.
Напомним, во вторник, 20 сентября, в Одессе из-за сильного дождя остановилось большинство городского электротранспорта. Всего за сутки в городе выпало более двух месячных норм осадков.
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