В Бангладеш 18 человек погибли от ударов молний

За минувшие сутки в Бангладеш не менее 18 человек погибли, еще 15 человек получили травмы от ударов молний.

Reuters

Об этом сообщает The Daily Star.

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По сообщениям местных властей, большинство жертв во время ударов молний находились под открытым небом. Среди погибших за сутки восемь рыбаков и шесть фермеров.

Начальник Департамента ликвидации последствий стихийных бедствий страны заявил, что не может назвать точное количество погибших в результате ударов молний в 2016 году. Но, по его словам, ситуация ухудшается, поэтому правительство проводит кампанию по информированию населения о проблеме.

Напомним, от удара шаровой молнии на Ямале (РФ) погиб ребенок, еще три человека получили ожоги.