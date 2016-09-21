В результате тайфуна "Малакас" в Японии погибли два человека

09:32, 21 сентября 2016
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В результате тайфуна "Малакас" в Японии погибли два человека, около 40 получили травмы.

Reuters
Reuters

Об этом сообщило национальное Пожарное управление Японии, передает ТАСС.

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Из-за наводнений и оползней, вызванных мощными ливнями, пострадали 20 из 47 префектур страны.

Непогода разрушила около сотни домов, а в префектуре Кагосима селевой поток разрушил автомобильную трассу.

Кроме того, дожди и ветер привели к нарушениям в работе транспорта, были отменены или задержаны более 200 авиарейсов, с перебоями ходили поезда.

Напомним, из-за тайфуна "Меранти" в Китае погибли 28 человек. От непогоды значительно пострадали провинции Фуцзянь и Чжэцзян.

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