В Киеве сегодня днем температура поднимется до +14°, без осадков

08:30, 21 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 сентября, в столице воздух прогреется до +14°, осадков не ожидается.

kiev-live.com
В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +8°. Ветер северный и северо-западный, до 4.1 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:43, а зайдет в 18:57.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября на западе и юге Украины днем до +15°, местами синоптики обещают дожди

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