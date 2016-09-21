Сегодня на юге и западе Украины до +15°, местами пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 21 сентября на западе и юге Украины днем до +15°, местами синоптики обещают дожди.

В Украине сегодня практически без осадков / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

В столице сегодня без осадков, днем +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.

Читайте также На украинских трассах пройдут дожди, в западных областях до +19°

Во Львове 21 сентября малооблачно, температура воздуха днем +13°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +14°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду дождь. Температура +13°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +14°, ветер северный и северо-восточный, до 9.9 м/с.

В Украине сегодня до +15° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +12°, ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +15°. Ветер переменный, до 7.8 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +14°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +16°. Ветер восточный и юго-западный, до 7.6 м/с.

В Краматорске в среду дождь, днем +12°. Ветер восточный и северо-западный, умеренный.

Читайте также Жителей Украины предупреждают о заморозках 21-23 сентября

В Северодонецке сегодня ожидаются осадки, температура днем +12°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.6 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.