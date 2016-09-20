В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +11°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 сентября, в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +11°.

В Киеве завтра пройдет дождь / tivasyk.info

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +8°.

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Ветер северный и северо-западный, до 3.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:43, а зайдет в 18:57.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 сентября, на востоке Украины до +18°, местами пройдут дожди.