Шторм накрыл американский Висконсин (видео)

В городе Мэдисон (штат Висконсин, США) в понедельник, 19 сентября, прошел шторм.

В городе Мэдисон выпал крупный град / twitter.com @nursekelsey

Об этом сообщает The Weather Channel.

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В регионе прошел сильный дождь с грозой, ветер повредил линии электропередач. Кроме того, в Мэдисоне выпал град размером с куриное яйцо.

Ливень в городе привел к наводнению, водителе просят быть максимально осторожными на дорогах.

О пострадавших информации не поступало.

Напомним, во вторник, 20 сентября, на Японию обрушился мощный тайфун "Малакас", в результате которого в стране отменили более ста авиарейсов.