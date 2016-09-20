Шторм накрыл американский Висконсин (видео)

16:03, 20 сентября 2016
891
0

В городе Мэдисон (штат Висконсин, США) в понедельник, 19 сентября, прошел шторм.

twitter.com @nursekelsey
В городе Мэдисон выпал крупный град / twitter.com @nursekelsey

Об этом сообщает The Weather Channel.

В Самоа второй раз за всю историю наблюдений выпал град

В регионе прошел сильный дождь с грозой, ветер повредил линии электропередач. Кроме того, в Мэдисоне выпал град размером с куриное яйцо.

Ливень в городе привел к наводнению, водителе просят быть максимально осторожными на дорогах.

О пострадавших информации не поступало.

Напомним, во вторник, 20 сентября, на Японию обрушился мощный тайфун "Малакас", в результате которого в стране отменили более ста авиарейсов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта) Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта)
На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео) На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео)
Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, на Луганщине повалено свыше 100 деревьев Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, на Луганщине повалено свыше 100 деревьев
Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение
В Киеве сегодня дождь, температура до +28° В Киеве сегодня дождь, температура до +28°
В Украине сегодня местами ливни с грозами, на востоке до +37° (карта) В Украине сегодня местами ливни с грозами, на востоке до +37° (карта)
"Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных "Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
73 %
754 мм
2.7 м/с
2 %
Лента новостей