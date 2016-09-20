Шторм накрыл американский Висконсин (видео)
В городе Мэдисон (штат Висконсин, США) в понедельник, 19 сентября, прошел шторм.
Об этом сообщает The Weather Channel.
В Самоа второй раз за всю историю наблюдений выпал град
В регионе прошел сильный дождь с грозой, ветер повредил линии электропередач. Кроме того, в Мэдисоне выпал град размером с куриное яйцо.
Ливень в городе привел к наводнению, водителе просят быть максимально осторожными на дорогах.
О пострадавших информации не поступало.
#Wisconsin #Madison #hail #thunderstorms pic.twitter.com/rri3NvjpQH— Rob Michalak (@michalak_rob) September 19, 2016
Напомним, во вторник, 20 сентября, на Японию обрушился мощный тайфун "Малакас", в результате которого в стране отменили более ста авиарейсов.
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