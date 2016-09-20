Полиция напоминает водителям, что с 1 октября днем за городом нужно включать фары

В период с 1 октября по 1 мая на загородных дорогах транспортные средства обязаны двигаться за пределами населенного пункта в светлое время суток с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар.

Днем за городом нужно включать фары / УНИАН

Как напомнили в управлении превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Киевской области, соответствующие нормы в украинском законодательстве связаны прежде всего с необходимостью дополнительного обозначения транспортного средства при недостаточной видимости, в частности в осенне-зимний период.

Читайте также Жителей Украины предупреждают о заморозках 21-23 сентября

"Водителям следует помнить, что согласно ч. 2 ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение водителями правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления предусмотрен штраф в размере от 425 до 510 грн", - отмечают в полиции.