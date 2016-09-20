Полиция напоминает водителям, что с 1 октября днем за городом нужно включать фары

15:59, 20 сентября 2016
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В период с 1 октября по 1 мая на загородных дорогах транспортные средства обязаны двигаться за пределами населенного пункта в светлое время суток с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар.

фото УНИАН
Днем за городом нужно включать фары / УНИАН

Как напомнили в управлении превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Киевской области, соответствующие нормы в украинском законодательстве связаны прежде всего с необходимостью дополнительного обозначения транспортного средства при недостаточной видимости, в частности в осенне-зимний период.

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"Водителям следует помнить, что согласно ч. 2 ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение водителями правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления предусмотрен штраф в размере от 425 до 510 грн", - отмечают в полиции.

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