Завтра на востоке Украины температура поднимется до +18°, местами пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 сентября, на востоке Украины до +18°, местами пройдут дожди.
В Киеве завтра ливень, ночью +4°, днем +11°. Ветер северный и северо-западный, до 3.5 м/с.
На украинских трассах пройдут дожди, в западных областях до +19°
Во Львове 21 сентября переменная облачность, ночью +5°, днем +12°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +5°, днем +14°. Ветер северный и северо-западный, до 3.9 м/с.
В Виннице в среду дождь. Температура ночью +4°, днем +13°. Ветер северо-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +5°, днем +15°, ветер северо-западный, умеренный.
В Харькове в среду пасмурно, температура ночью +5°, днем +13°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью +5°, днем +15°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +9°, днем +15°. Ветер северо-западный, легкий.
Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +5°, днем +15°. Ветер переменный, до 7.6 м/с.
В Краматорске в среду пасмурно, температура ночью +2°, днем +11°, ветер переменный, слабый.
Жителей Украины предупреждают о заморозках 21-23 сентября
В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +3°, днем +12°. Ветер переменный, до 5.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°