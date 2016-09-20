Завтра на востоке Украины температура поднимется до +18°, местами пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 сентября, на востоке Украины до +18°, местами пройдут дожди.

В Украине завтра практически без осадков / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

В Киеве завтра ливень, ночью +4°, днем +11°. Ветер северный и северо-западный, до 3.5 м/с.

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Во Львове 21 сентября переменная облачность, ночью +5°, днем +12°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +5°, днем +14°. Ветер северный и северо-западный, до 3.9 м/с.

В Виннице в среду дождь. Температура ночью +4°, днем +13°. Ветер северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +5°, днем +15°, ветер северо-западный, умеренный.

В Украине завтра до +18° / УНИАН

В Харькове в среду пасмурно, температура ночью +5°, днем +13°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью +5°, днем +15°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +9°, днем +15°. Ветер северо-западный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +5°, днем +15°. Ветер переменный, до 7.6 м/с.

В Краматорске в среду пасмурно, температура ночью +2°, днем +11°, ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +3°, днем +12°. Ветер переменный, до 5.4 м/с.

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