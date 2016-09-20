Потоп в Одессе: горожанам на помощь придут спасатели на квадроциклах

В Одессе на затопленных ливнем улицах горожанам начнут помогать коммунальщики Одесского городского совета на квадроциклах.

Горожанам будут помогать водолазы-спасатели на квадроциклах / УНИАН

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь вице-мэра Одессы Андрея Котляра Николай Покровский, в связи с ухудшением погодных условий Котляр принял решение направить для оказания помощи гражданам часть личного состава коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета».

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По словам Покровского, сотрудники учреждения на квадроциклах будут помогать одесситам на самых проблемных участках города.

«Прямо сейчас комплектуются два квадроцикла, проверяется амуниция, гидрокостюмы… Вместе с подчиненными оказывать помощь будет руководитель этого коммунального учреждения Юрий Вознюк», - подчеркнул Покровский.

Он также отметил, что квадроциклы выйдут на улицы города в ближайшие 30-40 минут.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня из-за сильного дождя остановлено движение большинства маршрутов городского электротранспорта. Образовались заторы во всех районах города, на некоторых участках протяженность пробок в несколько километров.

За сутки выпало больше двух месячных норм осадков, последний раз такое количество осадков фиксировалось 129 лет тому назад – в 1887 году. Часть улиц затоплена, в некоторых местах машины оказались затопленными почти по крышу. Штормовой ветер повалил десятки деревьев.