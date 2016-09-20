Потоп в Одессе: горожанам на помощь придут спасатели на квадроциклах

14:49, 20 сентября 2016
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В Одессе на затопленных ливнем улицах горожанам начнут помогать коммунальщики Одесского городского совета на квадроциклах.

УНИАН
 Горожанам будут помогать водолазы-спасатели на квадроциклах / УНИАН

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь вице-мэра Одессы Андрея Котляра Николай Покровский, в связи с ухудшением погодных условий Котляр принял решение направить для оказания помощи гражданам часть личного состава коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета».

В Одессе потоп из-за сильного ливня, на дорогах километровые пробки (фото, видео)

По словам Покровского, сотрудники учреждения на квадроциклах будут помогать одесситам на самых проблемных участках города.

«Прямо сейчас комплектуются два квадроцикла, проверяется амуниция, гидрокостюмы… Вместе с подчиненными оказывать помощь будет руководитель этого коммунального учреждения Юрий Вознюк», - подчеркнул Покровский.

Он также отметил, что квадроциклы выйдут на улицы города в ближайшие 30-40 минут.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня из-за сильного дождя остановлено движение большинства маршрутов городского электротранспорта. Образовались заторы во всех районах города, на некоторых участках протяженность пробок в несколько километров.

За сутки выпало больше двух месячных норм осадков, последний раз такое количество осадков фиксировалось 129 лет тому назад – в 1887 году. Часть улиц затоплена, в некоторых местах машины оказались затопленными почти по крышу. Штормовой ветер повалил десятки деревьев.

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