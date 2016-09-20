В Украине до 23 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность

В течение 20-23 сентября во многих областях Украины сохранится пожарная опасность 5 класса.

В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность / galinfo.com.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 20-23 сентября в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - предупреждают спасатели.

Напомним, в течение 21-23 сентября во многих областях Украины ожидаются заморозки 0-5°, на поверхности почвы и местами в воздухе.