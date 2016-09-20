Непогода в Одесской области: 24 населенных пункта остались без электроэнергии (видео)

Из-за сильного дождя 20 сентября в Одесской области 24 населенных пункта остались без электроэнергии.

В Одесской области 24 населенных пункта остались без электроэнергии / УНИАН

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области.

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"В Одесской области произошло аварийное отключение электросетей в 24 населенных пунктах: в Болградском районе - 2; Измаильском - 3; Килийском - 1; Тарутинском - 4; Белгород-Днестровском - 7; Коминтерновском - 5; Овидиопольском - 2", - говорится в сообщении.

В пгт Овидиополь, селе Александровка и в жилом массиве Черноморка по улице Тихая спасатели проводят работы по откачке воды с территорий частный жилых домов.

Напомним, в Одессе по состоянию на 09:00 утра 20 сентября выпало 85,3 мм осадков при месячной норме 36 мм.