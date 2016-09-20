Потоп в Одессе: власти просят руководителей фирм сократить рабочий день (фоторепортаж)

13:04, 20 сентября 2016
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Мэр Одессы Геннадий Труханов просит руководителей коммерческих структур сократить рабочий день в связи с продолжающейся непогодой.

УНИАН
Потоп в Одессе / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Труханов написал в Facebook.

«В связи с непрекращающимся ливнем, сложными погодными условиями обращаюсь к руководителям коммерческих предприятий с просьбой сделать сокращенный рабочий день для сотрудников. По прогнозам синоптиков, текущие погодные условия будут сохраняться до конца дня. Городские коммунальные службы продолжают устранять последствия стихийного явления в непрерывном режиме», - написал Труханов.

В Одессе за сутки выпало больше двух месячных норм осадков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, штормовой ветер валит в Одессе деревья и обламывает большие ветки.

«На данный момент поступила информация о 29 поваленных деревьях и 28 ветках», - отметили в пресс-службе. Сообщения о падающих деревьях поступают со всех районов города.

На данный момент на основных магистралях города работает 35 единиц спецтехники и 150 сотрудников КП «Городские дороги». КП «Горзелентрест» (8 бригад) и КП «ЖКС» продолжают работы по ликвидации последствий штормового ветра. Всего в работах задействовано 92 человека.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня из-за сильного дождя остановлено движение большинства маршрутов городского электротранспорта. Образовались заторы транспорта во всех районах города, на некоторых участках протяженность пробок в несколько километров.

За сутки выпало больше двух месячных норм осадков, последний раз такое количество осадков фиксировалось 129 лет тому назад - в 1887 году. Часть улиц затоплена, в некоторых местах машины оказались затопленными почти по крышу.

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